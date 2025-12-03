Треньорът на "Атлетико" се чуди защо не са присъдили "Златната топка" на Рафиня

Старши треньорът на "Атлетико" (Мадрид) Диего Симеоне се изказа изключително ласкаво за крилото на "Барселона" Рафиня, като изрази учудване, че все още не е спечелил „Златната топка".

"Рафиня е невероятен играч! Може да играе навсякъде - като крило, като полузащитник, нападател, дори и като уинг-бек. Може да вкарва голове, да подава, да пресира и да тича. Нямам обяснение как не спечели "Златната топка". Всеки има право да си избира когото си иска, но аз избирам него", коментира Симеоне след края на мача с "Барселона", спечелен от каталунците с 3:1..

Що се отнася до самия мач, Симеоне остана доволен от представянето на играчите си, въпреки че "Барселона" сложи край на 13-мачовата серия без загуба на "Атлетико" в първенството.