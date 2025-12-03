ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Авторски галаконцерт в Софийската опера за 70-годи...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21835685 www.24chasa.bg

Треньорът на "Атлетико" се чуди защо не са присъдили "Златната топка" на Рафиня

1060
Диего Симеоне е треньор на "Атлетико" от 2011 година.

Старши треньорът на "Атлетико" (Мадрид) Диего Симеоне се изказа изключително ласкаво за крилото на "Барселона" Рафиня, като изрази учудване, че все още не е спечелил „Златната топка".

"Рафиня е невероятен играч! Може да играе навсякъде - като крило, като полузащитник, нападател, дори и като уинг-бек. Може да вкарва голове, да подава, да пресира и да тича. Нямам обяснение как не спечели "Златната топка". Всеки има право да си избира когото си иска, но аз избирам него", коментира Симеоне след края на мача с "Барселона", спечелен от каталунците с 3:1..

Що се отнася до самия мач, Симеоне остана доволен от представянето на играчите си, въпреки че "Барселона" сложи край на 13-мачовата серия без загуба на "Атлетико" в първенството.

Диего Симеоне е треньор на "Атлетико" от 2011 година.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание