Андреа Бочели и бивша на Григор Димитров ще пеят да жребия за световното

Певците Андреа Бочели, Никол Шерцингер, която е бивша приятелка на Григор Димитров, и Роби Уилямс ще се включат с музикални изпълнения на жребия за групите на световното първенство по футбол във Вашингтон в петък. Водещи на церемонията пък ще бъдат моделът Хайди Клум, комедиантът Кевин Харт и актьорът Дани Рамирес.

Жребият ще бъде проведен в "Кенеди Сентър" във Вашингтон, където ще присъства и американският държавен глава Доналд Тръмп.

"Трудно ми е да повярвам, че ще бъда водещ на жребий цели 20 години след церемонията в родината ми (Германия - б.пр.). световното първенство обединява хората като никое друго събитие и се радвам, че отново ще имам честта да участвам. Сцената този път е още по-голяма, защото домакини са три държави и на турнира ще играят 48 отбора", заяви Клум.

Рамирес, който е американец с мексикански корени, добави: "Израснах с футбола и за мен е сбъдната мечта да стана малка част от Световното първенство по футбол. Още по-специално е това, че турнирът ще бъде проведен в САЩ, където съм роден, и в Мексико, от където произлиза част от семейството ми. Наистина съм щастлив и чакам с нетърпение церемонията".

На церемонията е поканена и групата Village People, която ще изпълни песента YMCA.

До момента са ясни 42 от 48-те участници на световните финали - Австралия, Иран, Япония, Йордания, Катар, Саудитска Арабия, Република Корея, Узбекистан (Зона Азия), Алжир, Кабо Верде, Египет, Гана, Кот Д'Ивоар, Мароко, Сенегал, Република Южна Африка, Тунис (Зона Африка), Канада, Кюрасао, Хаити, Мексико, Панама, САЩ (Зона КОНКАКАФ), Аржентина, Бразилия, Колумбия, Еквадор, Парагвай, Уругвай (Зона КОНМЕБОЛ), Нова Зеландия (Зона Океания), Австрия, Белгия, Хърватия, Англия, Франция, Германия, Нидерландия, Норвегия, Португалия, Шотландия, Испания и Швейцария.

Тези национални отбори ще бъдат разделени на 12 групи, от които със сигурност ще излизат първите два отбора. Осемте с най-добри показатели на трето място също ще продължат към елиминациите на турнира, който ще започне на 11 юни и ще завърши на 19 юли.