Пеп след 5:4 с "Фулъм": Косата ми падна след този мач

Пеп дава указания на звездата на тима Ерлинг Холанд. СНИМКА: РОЙТЕРС

Косата ми падна след този мач. Мислех, че играчите са щастливи да работят с мен... това е Висшата лига.

Така се пошегува след драматичната победа 5:4 над "Фулъм" гологлавият мениджър на "Манчестър Сити" Пеп Гуардиола. "Гражданите" водеха с 5:1, но допуснаха три гола в края и едва удържаха трите точки.

"Футболът е емоция - всички голове бяха грешки в защита, ние играем толкова дълбоко, за да се защитим при подобни центрирания, трябва да заемаме пространствата малко по-добре, но днес направихме невероятни неща. Ерлинг трябваше да вкара за 6:3, но уцели гредата и веднага стана 5:4. Когато това се случи, е въпрос на оцеляване. Не ми казвайте как, имаме нужда от малко късмет и накрая ще го вземем", коментира Гуардиола.

