Валери Божинов: Нека помогнем на Любо Пенев

Валери Божинов

Бившият футболист Валери Божинов отново показа, че има огромно сърце. Той  отправи призив колкото може повече българи да помогнат за лечението на едно от най-големите имена в историята на родния футбол - Любослав Пенев.

Легендата на българския футбол се бори за живота си в онкологична клиника в Германия. A сумата нужна за лечението му е 300 000 евро.

Божинов беше един от първите, които публично изказаха подкрепата си към Ел Голеадор и му пожелаха да надвие коварното заболяване.

"Благодаря на всички за огромното внимание през последните дни! Вярвам в доброто и в това, че много от нас, ако дарят дори само един лев за легендата Любо Пенев, ще успеем да му помогнем в най-тежкия му момент! Благодаря на всички предварително", написа Божинов, като сподели и дарителската сметка, открита от съпругата на Пенев - Кристина.

Дарителска сметка:

BG52BUIN95611000776024

Кристина Юлиянова Мицева

Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев

