Валери Божинов: Нека помогнем на Любо Пенев

Бившият футболист Валери Божинов отново показа, че има огромно сърце. Той отправи призив колкото може повече българи да помогнат за лечението на едно от най-големите имена в историята на родния футбол - Любослав Пенев.

Легендата на българския футбол се бори за живота си в онкологична клиника в Германия. A сумата нужна за лечението му е 300 000 евро.

Божинов беше един от първите, които публично изказаха подкрепата си към Ел Голеадор и му пожелаха да надвие коварното заболяване.

"Благодаря на всички за огромното внимание през последните дни! Вярвам в доброто и в това, че много от нас, ако дарят дори само един лев за легендата Любо Пенев, ще успеем да му помогнем в най-тежкия му момент! Благодаря на всички предварително", написа Божинов, като сподели и дарителската сметка, открита от съпругата на Пенев - Кристина.

Дарителска сметка:

BG52BUIN95611000776024

Кристина Юлиянова Мицева

Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев