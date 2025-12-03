Футболна красавица ще носи огъня за откриването на олимпийските игри в Милано и Кортина

Съветникът в италианския футболен клуб "Милан" Златан Ибрахимович, лeгендарният защитник на "Ювентус" и Наполи Чиро Ферара и красивата футболистка на "Комо" Алиша Леман бяха включени в списъка с факлоносци с огъня преди откриването на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо .

Игрите всъщност ще се проведат в няколко центъра около Милано в Ломбардия и северната част на Италия от 6-и до 22-и февруари 2026-а година, предава БТА.

Щафетата с пренасянето на огъня от планината Олимпия вече започна на 26-и ноември и ще има девет спирки в Гърция преди да пристигне в Атина на 4-и декември, където е планирана церемонията по предаването. Тенис-звездата на италианцинте Джазмин Паолини ще бъде пък част от факлоносците именно в този етап по предаването на огъня на следващите домакини.

Церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри 2026 ще се проведе на стадион „Джузепе Меаца", приемащ мачовете на Интер и Милан, на 6 февруари. Милан трябваше да бъде домакин на Комо в Серия А на тази дата, но сега се очаква да играе този мач в Пърт (Австралия).