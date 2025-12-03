ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Депутатите на „Възраждане" с правописна грешка при...

Феновете с подкрепа към Любо Пенев в 9-ата мин на мача ЦСКА - "Локо" (Пд)

1864
Снимка: Георги Палейков

Феновете на ЦСКА и "Локо" (Пд) ще изразят своята подкрепа към Любослав Пенев по време на мача от 18-ия кръг на Първа лига, който ще се играе днес от 18ь00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Срещата ще бъде прекъсната в 9-ата минута в знак на съпричасност с легендарния нападател, а двата отбора ще излязат със специални фланелки. Изборът на деветата минута символизира номер 9, с който Пенев игра през по-голямата част от славната си кариера.

Той в момента е в клиника в Германия, където се бори с онкологично заболяване.

Снимка: Георги Палейков

