Шеф в ЦСКА: Клубът се развива в много добра посока

1560
Снимка: Георги Палейков

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков говори при откриването на новия фен магазин.

"Стъпка по стъпка ЦСКА прави нещата по начин, по който да доближи клуба до европейските стандарти, като маркетинг стратегии, като връзка с привържениците си – нещо, от което е част и откриването на този магазин. Тук няма да бъдат продавани само артикули, тук всеки един "армеец" ще може да се почувства на място като част от "червеното" семейство, тъй като тук ще има и доста носталгични моменти, свързани с ретро колекции.

Българският фен е зажаднял за такъв тип отношение и се радвам, че ЦСКА е клубът, който дава пример в това отношение, не само със стадиона и базата. Предстоят нови стъпки, които ще разберете, нови неща в услуга на нашите привърженици. Клубът се развива в много добра посока и с добри темпове и това е видно за всички. Има и други проекти, които се движат", заяви Величков.

Снимка: Георги Палейков

