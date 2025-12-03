Диана Петкова: Плувах с резерв, в полуфинала на европейското мога да подобря националния рекорд

Диана Петкова обяви след класирането си за полуфинал на европейското по плуване в малък басейн в Люблин (Пол), че може да подобри националния си рекорд на 100 м съчетано плуване.

Той е 58,28 сек. Сутринта Диана взе дистанцията за 59,58 сек.

"Плувах с доста голям резерв. Успях да виждам момичетата около мен и знам, че те са лидерки на 100 м съчетано плуване. Отпуснах доста и на крола. Беше едно доста контролирано плуване за мен.

Трябва да наблегна на обръщанията, но мисля, че ще се получат, понеже скоростта ми сега не беше максимална. Ще наблегна и във вторите 50 м, където по принцип ми е силата. Там отпуснах доста, понеже виждах около мен какво се случва.

Смятам, че мога да подобря националния рекорд. Страшно много се вълнувам. Бях доста притеснена преди това плуване, заради вчерашното. Но сега съм доста по-спокойна и се вълнувам за следобедната сесия", каза Петкова пред БНТ.