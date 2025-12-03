ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Депутатите на „Възраждане“ с правописна грешка при...

Академията на Надал поздрави Иван Иванов за завършването като №1 на 2025-а

1260
Колаж: instagram.com/rafanadalacademy/

Академия "Рафа Надал" поздрави Иван Иванов за завършването на сезона на първото място в световната ранглиста по тенис за юноши до 18 години.

Българинът, който на 30 октомври навърши 17 години, се готви в школата на испанската легенда в Манакор от август 2022 година.

„Иван Иванов сбъдна още една мечта в абсолютно незабравимия сезон 2025 и го завършва като номер 1 в света при юношите", написаха от академията.

През тази година нашият талант спечели юношеските турнири на "Уимбълдън" и US Open, а през май заслужи и дебютен трофей при мъжете на турнира от веригата на Международната федерация ITF в Сентендре (Унгария).

Иванов е номер 1 при юношите с 3601 точки, пред германеца Макс Шьонхаус с 3063 точки и испанеца Андреас Сантамарта Ройг с 2706 точки, а четвърти е друг българин - Александър Василев, с 2627,5 точки.

Колаж: instagram.com/rafanadalacademy/

