Германец с първи гол за ЦСКА 1948 при победа с 4:1 над "Септември"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

32-годишният германски защитник Андре Хофман вкара първия си гол за ЦСКА 1948.

Бившият капитан на "Фортуна" (Дюселдорф) се разписа за 2:1 при победата на бистричани с 4:1 като гост на "Септември" в двубой от 18-ия кръг на Първа лига. Хофман бе точен в 61-ата мин с глава след центриране от корнер.

За гостите вкараха още Мамаду Диало (44), Брайън Собреро (68) и Хосе Карлос Мартинес (90+2).

Бертран Фурие (53) бе точен за домакините, малко след като пропусна дузпа.

Така ЦСКА 1948 се доближи на 5 т. от лидера "Левски", който има мач по-малко.

"Септември" пък е предпоследен (15-и) с 14 т.