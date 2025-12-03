Ерлинг Холанд се прицели в нов рекорд в Англия

Суперзвездата на английския "Манчестър Сити" - Ерлинг Холанд, вече се е прицелил в нов рекорд във Висшата лига. Снощи норвежецът подобри постижението на Алан Шиърър за най-бързо достигане до 100 гола, след като вкара при успеха 5:4 над "Фулъм".

Холанд е и най-бързо достигналият до 50 гола в надпреварата, а самият той знае, че очакванията към него няма да намалеят след поредния счупен рекорд. Постижението за най-много голове (260) във Висшата лига принадлежи на Алан Шиърър и е следващата цел пред Холанд. „Знам за това, но не мисля твърде много за него“, каза 25-годишният играч на „гражданите“, когато беше попитан за рекорда на Шиърър.