Флик за победата над "Атлетико": Фантастична!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Старши треньорът на "Барселона" Ханзи Флик коментира победата с 3:1 над "Атлетико" (Мадрид) в изтеглен мач от 19-ия кръг на испанското първенство.

„Всичко беше перфектно. Играхме на високо ниво срещу страхотен отбор. Беше страхотно, бих казал фантастично. Направихме това, за което говорихме преди мача, и това ме прави щастлив. Много съм доволен. Контролирахме топката, създадохме повече пространство, отколкото в други мачове, и реализирахме положенията си. Беше ключов мач. Винаги е важно да се натрупа увереност", заяви германецът.

"Барса" има 37 точки на върха в класирането. "Атлетико" е на четвърто място с 3.