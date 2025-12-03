ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След битка с рака почина звездата от Country Ever ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21838668 www.24chasa.bg

Ясни са пилотите във Формула 1 за следващия сезон

1968

Всички отбори от Формула 1 потвърдиха пилотите си за следващия сезон.

Ето са те:

„Макларън": Оскар Пиастри, Ландо Норис

„Мерцедес": Джордж Ръсел, Андреа Кими Антонели

„Ред бул": Макс Ферстапен, Исак Хаджар

„Ферари": Шарл Льоклер, Люис Хамилтън

„Уилямс": Алекс Албон, Карлос Сайнц

„Рейсинг Булс": Лиъм Лоусън, Арвид Линдблад

„Астън мартин": Фернандо Алонсо, Ланс Строл

„Ауди": Нико Хюлкенберг, Габриел Бортолето

„Хаас": Естебан Окон, Оливър Берман

„Алпин": Пиер Гасли, Франко Колапинто

„Кадилак": Серхио Перес, Валтери Ботас

От 2026 г. Формула 1 ще има 11 отбора след влизането на „Кадилак".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте видео на "24 часа" от протеста и погрома