Ясни са пилотите във Формула 1 за следващия сезон

Всички отбори от Формула 1 потвърдиха пилотите си за следващия сезон.

Ето са те:

„Макларън": Оскар Пиастри, Ландо Норис

„Мерцедес": Джордж Ръсел, Андреа Кими Антонели

„Ред бул": Макс Ферстапен, Исак Хаджар

„Ферари": Шарл Льоклер, Люис Хамилтън

„Уилямс": Алекс Албон, Карлос Сайнц

„Рейсинг Булс": Лиъм Лоусън, Арвид Линдблад

„Астън мартин": Фернандо Алонсо, Ланс Строл

„Ауди": Нико Хюлкенберг, Габриел Бортолето

„Хаас": Естебан Окон, Оливър Берман

„Алпин": Пиер Гасли, Франко Колапинто

„Кадилак": Серхио Перес, Валтери Ботас

От 2026 г. Формула 1 ще има 11 отбора след влизането на „Кадилак".