Ясни са пилотите във Формула 1 за следващия сезон

Всички отбори от Формула 1 потвърдиха пилотите си за следващия сезон.
Ето са те:
„Макларън": Оскар Пиастри, Ландо Норис
„Мерцедес": Джордж Ръсел, Андреа Кими Антонели
„Ред бул": Макс Ферстапен, Исак Хаджар
„Ферари": Шарл Льоклер, Люис Хамилтън
„Уилямс": Алекс Албон, Карлос Сайнц
„Рейсинг Булс": Лиъм Лоусън, Арвид Линдблад
„Астън мартин": Фернандо Алонсо, Ланс Строл
„Ауди": Нико Хюлкенберг, Габриел Бортолето
„Хаас": Естебан Окон, Оливър Берман
„Алпин": Пиер Гасли, Франко Колапинто
„Кадилак": Серхио Перес, Валтери Ботас
От 2026 г. Формула 1 ще има 11 отбора след влизането на „Кадилак".