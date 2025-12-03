Треньорът на ЦСКА 1948: Излязохме мъжки и така го спечелихме мача

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов коментира победата с 4:1 над при визитата на "Септември":

"Наистина много тежък терен, но радостното е, че победихме. Благодаря на всички в отбора. Излязохме мъжки и така го спечелихме мача. Получиха се нещата така, както искахме. Иначе поздравления за двата отбора за мъжкия мач, който направиха.

Радостното е, че показахме характер след изравняването и заслужено спечелихме. Хубаво е като цяло за отбора, за треньора, когато имаш хора, които във всеки един момент могат да вкарат гол."