Треньорът на "Левски" Веласкес: Не е лесно да спечелиш 5 поредни мача

Резултатите на "Славия" са добри. Не е лесно да спечелиш пет поредни мача, независимо в кое първенство играеш. Трябва да отдадем заслуженото на съперника. От друга страна - това ни прави по-отговорни за утрешната среща. С ясното съзнание сме, че ни очаква труден мач. Те подхождат прагматично и ефикасно, а това им носи позитивни резултати. Ще опитаме да влезем сериозно и отговорно в мача, искаме и да го спечелим.

Това каза треньорът на "Левски" Хулио Веласкес на традиционната си пресконференция преди поредния мач на "сините". Утре предвожданият от испанеца тим гостува на "Славия" в предпоследния кръг от календарната година.

"Сините" са в подем след поражението през миналия месец, когато загубиха вечното дерби от ЦСКА. "Левски" има 2 поредни победи, а до края на годината им престоят още 3 мача.

"Няма значение как изглежда теренът, това не е под наш контрол. Ще изберем титулярите според начина, по който искаме да изглеждаме. Предвид седмицата, която предстои, ще бъде от значение и физическото натоварване. Ще заложим на оптимален състав. Мачът обаче е 90 минути и са важни не само стартовите 11, а и тези, които ще влязат като резерви", добави той.

Веласкес разкри, че лекувалите травми Карл Фабиен и Радослав Кирилов са възстановени и тренират наравно със съотборниците си. Двамата могат да попаднат в групата на "Левски", но решението ще бъде взето в часовете преди началото на най-старото столично дерби.