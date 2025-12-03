ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илиан Илиев с драматична победа в мач №500 като треньор в Първа лига

1532
Илиан Илиев Снимка: Startphoto.bg

Илиан Илиев ознаменува своя мач №500 като треньор в Първа лига с драматична победа с 2:1.

Неговият "Черно море" направи обрат чрез младежкия национал Георги Лазаров в (54) и Густаво Франса (90+4), след като домакините от "Берое" поведоха малко преди почивката чрез Тижан Сона в двубоя от 18-ия кръг.

57-годишният Илиев записа в Стара Загора мач № 315 начело на родния си клуб. Като наставник именно на "Берое" пък има 121 срещи.

В елита варненецът води още "Левски" (26), "Локо" (Пд) (20) и "Верея" (18).

Втори във вечната класация след Илиев е поелият "Ботев" (Пд) Димитър Димитров-Херо с 494 мача.

Първият треньор с 500 срещи в елита е начело на "Черно море" от 2018-а или над 7 години. Това не се е случвало през този век, както и в последните повече от 60 г.

С успеха тимът на Илиев събра 30 точки на 4-ата позиция, с колкото е и третият "Лудогорец", който обаче има мач по-малко.

"Берое" е 13-и с 15 т. За старозагорци повторен дебют като треньор записа испанецът Хосу Урибе.

Илиан Илиев

