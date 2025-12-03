Чакат извънземните за жребия на световното заради предсказание на Ванга

Очаква се извънземните да направят контакт с човечеството точно за жребия за световното първенство в петък. Всичко това е предсказано от българската пророчица Ванга, твърди британският “Дейли мейл”.

Според разчитането на едно от пророчествата то гласяло, че голям извънземен кораб ще се появи в небето през 2025 г. и ще бъде направен контакт. Това ще се случи на голямо спортно събитие, което ще прикове вниманието на целия свят.

Първоначално се очакваше това да бъде тазгодишното издание на Супербоул през февруари между “Филаделфия Ийгълс” и “Канзас Сити Чийфс”. Според някои обаче жребият за световното е доста по-глобално събитие и може би е точно то. Извънземните щели да бъдат доста приятелски настроени и всъщност ще помогнат на човечеството да излезе от кризата, смятала Ванга.

Догодина през август стават 30 години от смъртта на Вангелия Гущерова, но нейните предсказания продължават да занимават медиите във Великобритания колкото тези на Нострадамус.

Очаква се церемонията по жребия, която започва в 19 часа българско време да счупи всички рекорди по гледаемост. ФИФА ще обяви програмата и стадионите на отделна церемония в събота, което се прави за първи път. Лично американският президент Доналд Тръмп ще присъства на тегленето.

В същото време световното бе ударено от сериозен скандал заради стадиона в Халиско, който е един от тези, определени от Мексико за съдомакинството на световното. 456 вече са чувалите с човешки остатъци, които са били изровени в близост до него в рамките на 20-ина километра.

Там трябва да са и мачовете от интерконтиненталния плейоф за определяне на един финалист на световното през март, като първо Нова Каледония се изправя срещу Ямайка, а победителят играе с Демократична република Конго във финала на стадион “Акрон”, където домакинства “Чивас” от Гуадалахара.

В Лас Агуяс са открити 290 чувала с човешки останки. Останалите са в Сапопан и Тлакуепаке.

“Болезнено е, че тук ще се играят мачове от световното. Толкова зло има наоколо”, заяви Сервин Гарсия, който ръководи издирвателните работи.

Градът е център на дейността на наркокартела “Халиско Нова генерация”, който според изследванията на “Стратфор” е определен като “най-жестокия” в страната.

Около 130 000 мексиканци се водят безследно изчезнали, след като експрезидентът Фелипе Калдерон обяви война на наркокартелите.

Според комисията на Гарсия в Халиско са изчезнали 9593 човека в периода 2018 - 2021 година. Това го прави щат №1 в Мексико. В класацията по престъпления е на 4-о място.

За световното се инсталират допълнително камери, по улиците е увеличено присъствието на танкове и бронирани автомобили, а по време на мачовете се очаква и помощ от армията.

