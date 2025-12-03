Илиан Илиев след мач №500 като треньор в елита: Доста съм уморен

Наставникът на "Черно море" Илиан Илиев записа мач №500 като треньор в елита на България при победата 2:1 като гост на "Берое".

"Дори да не бяхме победили направихме това, което трябва - борихме се за всяка топка. На полувремето трябваше малко да се успокоим. Ако бяхме тръгнали да играем по-хаотично, нямаше да обърнем резултата. Характерът е важен. Трети мач играем срещу отбор, който сменя треньора. Съдбата ни върна в последната минута това, което ни взе в предишни мачове.

Играхме срещу добър отбор, който имаше план как да ни победи. Направиха няколко опасни контраатаки. След две загуби ще сме малко по-спокойни. Събра им се доста на футболистите, защото знам, че имаме потенциал да играем по-добре. До 20-ата минута имахме три ситуации да вкараме гол, но не би. Това е част от играта

В момента е по-важна победата, отколкото тези 500 мача. Добро постижение, от доста години съм от футбола. Другото е, че съм доста уморен, но пък желанието ми за работа в такива моменти си заслужава", коментира 57-годишният варненец.

От ноември 2023-а до септември 2025-а той бе успоредно и селекционер на България.