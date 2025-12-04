Веласкес предупреди капитана на “Левски” и голмайстора на тима за картони срещу “Славия”

Двама от най-основните играчи на “Левски” - Георги Костадинов и Мустафа Сангаре, са предупредени от треньора на “сините” Хулио Веласкес да внимават да не получат лек жълт картон в най-старото столично дерби днес. Лидерът в Първа лига гостува в “Овча купел” на “Славия” в последен мач от междинния 17-и кръг.

Халфът Костадинов и голмайсторът Сангаре са пред наказание от един мач при получаване на нов жълт картон. Дуото в момента е с 4 официални предупреждения.

Веласкес не иска да изгуби нито един от двамата за последния мач в елита за годината в края на седмицата, който е гостуване на варненския “Спартак”. Двубоят със сигурност ще е тежък за “сините”, тъй като съперникът, колкото и закъсал да е, показва зъби срещу силните. И затова е дал указание на двамата играчи да внимават много. Полузащитникът е много ефективен в центъра на терена и върши голяма част от черната работа. На всичкото отгоре Констадинов е и лидер на отбора като най-опитен. Сангаре пък освен лидер по голове за отбора върши и много друга работа. Той дава асистенции, увлича съперникови футболисти, а често вади и картони на играчите от другия отбор.

Със сигурност за испанския предводител би било най-добре Костадинов и Сангаре да не играят заради наказание в последния за годината мач на “сините” - срещу аматьорския “Витоша” (Бистрица) за купата на България.

Иначе Веласкес е наясно със стартовия състав за мача със “Славия”. В групата ще се завърне Радослав Кирилов, който пропусна няколко мача заради травма. Едва ли обаче крилото ще започне от първата минута в “Овча купел”.

“Не е трудно да избера състав, наясно съм с 11-те, които ще започнат. Наясно сме, че един мач продължава много време – 95, 98 минути. В този случай няма да съобразя състава с това как ще изглежда теренът. Трябва да се съобразим с различни моменти от това как ще изглежда мачът. За мен е важно кои ще са титулярите, но и тези, които ще влязат от скамейката”, каза испанският предводител на “сините”.

“Отборът е подготвен. Този вид натоварени седмици с мачове най-важен е анализът на това какво си направил в предходния мач, анализ на съперника в следващия, да се възстановиш добре и да се възползваш от времето за тренировка. Напълно подготвени сме за силен мач”, каза още Веласкес.

