Александра Фейгин се пуска на силен турнир в Загреб

1300
Александра Фейгин Снимка: Instagram/Alexandra_Feigin

След проведен пълноценен лагер в Белгия с хореографа Беноа Ришо най-добрата българска състезателка по фигурно пързаляне Александра Фейгин ще участва тази седмица на силния международен турнир Golden Spin в Загреб (Хърватия). Състезанието е част от Challenger Series за сезон 2025/2026 на ISU.

Фейгин ще има сериозна конкуренция, като за участие са записани общо 37 жени. Кратката програма е насрочена за 4 декември (четвъртък) от 08:15 часа българско време, а волната в събота със същия начален час.

Надпреварата е част от подготовката на българката за Олимпийските игри през февруари в Италия.

Александра Фейгин Снимка: Instagram/Alexandra_Feigin

