Германия приема европейското за дами през 2029-а

Германия ще бъде домакин на европейското първенство за жени през 2029 година, обяви президентът на УЕФА Александър Чеферин по време на Изпълнителния комитет на управителния орган на европейския футбол. Дания и Швеция бяха подали съвместна кандидатура, а Полша също беше кандидат.

Италия и Португалия оттеглиха кандидатурите си преди гласуването, концентрирайки се върху подготовката си, съответно за съвместно домакинство на Евро 2032 при мъжете и световното първенство за мъже през 2030 година..

Германия е била домакин на турнира през 2001 година и като Западна Германия през 1989-а, като и двата пъти спечели на родна земя.