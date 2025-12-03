ЦСКА изтръгна 2:1 от "Локо" (Пд) с дузпа в добавеното време

ЦСКА записа седма поредна победа в първенството след дузпа в добавеното време, вкарана от Леандро Годой. Тя бе дадена след преглед на ВАР за игра с ръка. Годой откри резултата в 35-ата минута, а след това "червените" с куп пропуски допринесоха гостите да изравнят чрез Хуан Переа в 84-ата.

Христо Янев остави Адриан Лапеня резерва и заложи на Давид Сегер като титуляр за първи път от пет мача насам.

Двата отбора подкрепиха мощно Любослав Пенев в битката му с рака. Те излязоха с фланелки с надпис "Дръж се, Любо, ще спечелиш и този мач". В 9-ата минута играта бе спряна, както поиска ЦСКА, за да могат футболисти, съдии и фенове да скандират името на Ел Голеадор.

По ирония на съдбата Любо стартира кариерата си като футболист в ЦСКА и я приключи с 4 мача точно за "Локо" (Пд). Треньорската му кариера също мина през двата клуба, а пловдивчани са последния отбор, който води преди 2 години.

Асоциацията на играчите на "Валенсия" също стартира дарителска кампания в полза на Любо. Идеята е на бившия спортен директор на испанския клуб Хуанхо Родри, който го привлече на "Местая" през далечната 1989 г., за да стане една от легендите на отбора.

Мохамед Брахими пропусна мача за ЦСКА, защото часове преди него станал баща на дъщеричка Иная.