Христо Янев: "Локо" (Пд) ни затрудни след почивката

Старши треньорът на ЦСКА коментира домакинската победа с 2:1 над "Локо" (Пд).

„Искам да поздравя момчетата за победата. Единствено и само с характер успяхме – с вяра и увереност, и това, че не се предадохме докрая. Това е нещо, което искаме този отбор да има като начин на игра. Дори, когато не играем добре, както през второто полувреме, да успяваме да печелим такива мачове и да запазим увереността си. Понякога футболните качества са важни, но най-важно е желанието, мотивацията и характерът, който носиш в себе си", коментира наставникът на ЦСКА.

„Поздравявам и отбора на гостите, който ни затрудни в по-голяма част от второто полувреме. Затвори някои пространства, които в предните мачове имахме и ни подложи на напрежение в последните минути", продължи Янев.

„Обичаме във всеки мач да подхождаме спрямо противника. Ясно е, че влизаме в поредица от мачове. Днес спечели духът, спечели характерът и сплотеността на отбора. Това е нещо, което трябва да ни кара да вярваме в себе си", добави той.

