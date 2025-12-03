Косич след 1:2 от ЦСКА: Трябва да приемем, че късметът в момента не е с нас

Старши треньорът на Локо" (Пд) Душан Косич коментира поражението с 1:2 от ЦСКА в София, което дойде след дузпа в добавеното време.

„И в двете ситуации, в които трябваше да действаме, ние просто усложнихме живота си. През второто полувреме се представихме по-добре. Когато вкарахме гол, може би се върнахме прекалено назад без натиск от страна на ЦСКА и позволихме те да създадат ситуации. Когато ние създадохме 3-4 ситуации, можехме да спечелим, но не бяхме достатъчно ефективни.

Много работа имаме за вършене. Тази загуба е трудна за преглъщане и приемане. Трябва да кажа честно, че в последните ни 3-4 двубоя късметът не беше на наша страна. Трябва да го приемем. Малките детайли в мачовете не са на наша страна сега. В последните мачове и съдийските решения не са на наша страна.

Казах на момчета, че имаме още две срещи до края на календарната година и трябва да вдигнем глави. Да забравим тази загуба, защото имаше хора, които днес изиграха добър мач и работиха доста усърдно. Израснахме много от миналия сезон. Трябва да се усъвършенстваме и да подобрим начина си на игра. Мисля, че направихме много голяма стъпка от миналия сезон досега. Ние сме амбициозни, но трябва да гледаме реално на нещата. Трябва да останем спокойно и да продължим да работим. Агресията трябва да е под контрол", заяви още специалистът.