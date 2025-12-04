Никола Цолов: Атаките в социалните мрежи ме направиха по-силен

Никола Цолов направи впечатляващ дебют във Формула 2. Българския лъв завърши сезона вицешампион и рекордьор по победи във Формула 3. В Катар нашият пилот, който е в академията за млади таланти на “Ред Бул”, говори за кариерата си до момента.

“Имахме разговори с “Ред Бул” за целите ни през следващата година. Чувствам се уверен, защото изпълних това, което се искаше от мен. Готов съм за следващата стъпка, чаках цели три години да дойде този момент. Няма как да съм по-готов. В предишния ми отбор (ART Grand Prix) бях бърз, работех здраво, но усещах, че съм на грешното място. Всичко бе много трудно за мен, а и подготовката не вървеше пълноценно заради липсата на необходимия бюджет. Но трите победи през миналия сезон ми помогнаха да си осигуря необходимите финанси”, казва Цолов.

Той има големи очаквания за Формула 2, където ще продължи с “Кампос рейсинг” - това е отборът, с който стана шампион в испанската Формула 4.

“Знам, че от гледна точка на психиката ще ми е по-трудно, защото ми предстоят повече състезателни уикенди, но не всеки получава шанс да бъде във Формула 2. Свикнал съм с напрежението и съм готов за същото и през новия сезон.”

Цолов не крие, че гордостта от постигнатото е по-силна от напрежението. Чувства се мотивиран и има необходимата подкрепа. В последните две години обаче получи доста критики - както за представянето си на пистата, така и за присъствието в социалните мрежи. Но е наясно, че всеки пилот трябва да се справя с това по възможно най-добрия начин.

“Хората отстрани не знаят какво ни е отвътре и правят злобни коментари за пилотите. В крайна сметка всеки от нас се опитва да даде най-доброто от себе си. Никой не е тук, за да отбива номера. Според мен никой не заслужава да получава омраза затова, че не постига резултати. Когато някой започва да ти говори, че не ставаш за нищо, това наистина те наранява”, смята българският пилот, който от известно време не чете коментари по свой адрес.

“Опитвам се да не обръщам внимание. Честно казано, вече бях в такава ситуация през 2024 г., когато много хора се опитваха да ме атакуват за това, което правя на пистата и извън нея. Но точно това ме направи по-силен. Не бе много трудно да намеря изход от положението - просто използвам телефона си възможно най-рядко, и то само когато се налага. И нещата отминаха”, казва Цолов.