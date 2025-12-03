"Левски" изпусна 5 мачбола и загуби с 2:3 от "Локомотив" в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Волейболният шампион при мъжете "Левски" изпусна 5 мачбола, за за спечели "Локомотив Авиа" драматично с 3:2 (25:15, 20:25, 27:29, 31:29, 15:11) отложената среща от 6-ия кръг на първеството.

Двата тима изиграха зрелищен мач с много обрати, а домакините устояха, за да триумфират.

Така "железничарите" записаха успехи и в 6-ия си мач, какъвто е активът и на лидера "Нефтохимик". С 5 победи и 2 загуби столичани са 3-и.

Най-резултатни за победата на „черно-белите" бяха Тодор Вълчев и Кристиян Алексов с по 20 точки.

За "Левски Тодор Скримов реализира 22 точки, от които 8 бяха от начален удар.