ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Как се правят вълшебства със сол и лунно тесто

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/21842075 www.24chasa.bg

"Селтик" назначи французин за треньор

1076

Шотландският гранд "Селтик" назначи французина Уилфрид Нанси за нов мениджър, съобщиха от клуба. Договорът на 48-годишният специалист е за 2 години и половина. 

Временният мениджър Мартин О'Нийл заема поста за последен път при домакинския мач срещу "Дънди", спечелен с 1:0 тази вечер.

Нанси сменя подалия оставка в края на октомври след слаби резултати Брендън Роджърс.

Новият наставник идва в "Селтик" от американския "Кълъмбъс Крю". Миналата година той бе обявен за треньор №1 в МЛС след спечелване на купата.

"Детелините" са втори с 32 точки, колкото има и лидерът "Хартс", но са с мач по-малко.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте видео на "24 часа" от протеста и погрома