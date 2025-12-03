"Селтик" назначи французин за треньор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шотландският гранд "Селтик" назначи французина Уилфрид Нанси за нов мениджър, съобщиха от клуба. Договорът на 48-годишният специалист е за 2 години и половина.

Временният мениджър Мартин О'Нийл заема поста за последен път при домакинския мач срещу "Дънди", спечелен с 1:0 тази вечер.

Нанси сменя подалия оставка в края на октомври след слаби резултати Брендън Роджърс.

Новият наставник идва в "Селтик" от американския "Кълъмбъс Крю". Миналата година той бе обявен за треньор №1 в МЛС след спечелване на купата.

"Детелините" са втори с 32 точки, колкото има и лидерът "Хартс", но са с мач по-малко.