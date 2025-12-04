Десподов изпусна дузпа при 1:1 в битката за Солун

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Капитанът на България Кирил Десподов изпусна дузпа при равенството на ПАОК като гост на "Арис" в дербито на Солун от 4-ия кръг на турнира за купата на Гърция.

В 15-ата мин вратарят на домакините Йоргос Анастасиадис спаси удара на българския нападател, който остана на терена до 75-ата мин.

Дуду откри резултата за "Арис" в 44-ата мин. Йоргос Якумакис донесе точка на ПАОК в 6-ата мин на добавеното време.

В класирането (турнирът се провежда по същата формула, която УЕФА въведе за трите клубни турнира – една група от 20 тима, а всеки играе по четири мача с произволни съперници. Първите четири състава продължават към четвъртфиналите, а следващите осем определят другите четвъртфиналисти) ПАОК е на 11-о място от 20 отбора с 4 т.