"Лийдс" удари 3:1 "Челси", Груев си отмъсти на Кукурея

След като в миналия кръг на английската Висша лига "Лийдс" на национала Илия Груев падна нещастно 2:3 от "Манчестър Сити", тази вечер записа изключителна ценна и много сладка победа с 3:1 у дома срещу друг водещ тим - "Челси".

25-годишният български халф започна мача като резерва и влезе в 67-ата мин на мястото на Ао Танака при резултат 2:1. 5 мин по-късно Груев спечели въздушен двубой, а при последвалата атака и с малко късмет йоркширци вкараха за крайното 3:1 чрез Доминик Калвърт-Люин.

Това бе първа победа за "Лийдс" от 24 октомври (2:1 срещу "Уест Хем") и дойде срещу изключително класен съперник на фона на напрежението върху отбора и мениджъра Даниел Фарке.

С успеха тимът на Груев натрупа 14 точки след 14-ия кръг на 17-ата позиция, която е последната преди зоната на изпадащите.

Словенският защитник Яка Бийол откри резултата с глава още в 5-ата мин за кеф на пълния "Еланд Роуд". Ао Танака, когото Илия смени, направи резултата 2:0 с красив шут в 43-ата мин.

Педро Нето се разписа за лондончани в 50-ата мин.

Груев влезе, за да укрепи подстъпите към вратата на "Лийдс". Нашето момче се скъса да тича, за за помага при отнемането на топката с преса към противника. Освен спечеления двубой за началото на атаката за третия гол българинът 4 пъти лиши лондончани от притежанието на топката.

С поедата своеобразно той се отмъси на левия бек на "Челси" Марк Кукурея, чиято родина Испания ни би два пъти в световните квалификации с общ резултат 7:0. В София Кукурея се разписа с първия си гол за настоящия европейски шампион.

В друга среща от кръга "Арсенал" би 2:0 "Брентфорд", за да дръпне на върха във Висшата лига отново с 5 точки пред втория "Сити".

Шампионът "Ливърпул" пък продължи плачевното си представяне с домакинско 1:1 със "Съндърланд", което ще се запомни с първия гол на германеца Флориан Вирц, купен за 125 млн. евро от "Байер" (Леверкузен), за "мърсисайдци".

С 22 точки те са 8-и на 11 точки от "Арсенал".

"Астън Вила" би с 4:3 в Брайтън и е трети с 27 т., с една по-малко от "Сити". "Челси" е 4-и с 24.