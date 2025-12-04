ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Наполи" с дузпи на 1/4-финал за купата на Италия, "Интер" също в топ 8

Антонио Конте Снимка: Ройтерс

Шампионът на Италия "Наполи" се измъчи, но стигна 1/4-финал в турнира за купата.

У дома тимът на Антонио Конте завърши 1:1 срещу "Каляри", за който резерва бе българският защитник Иван Сулев, в редовното време и продълженията.

При 11-метровите удари неаполитанците са наложиха с 9:8.

В 1/4-финалите те срещат те чакат победителя от "Фиорентина" - "Комо".

"Интер" разби 5:1 гостуващия "Венеция" и също е в топ8. Там грандът от Милано ще срещне победителя от "Рома" - "Торино".

"Аталанта" пък удари 4:0 "Дженоа" и в 1/4-финалите среща "Ювентус".

