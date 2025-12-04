ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Байерн" вкара 1 гол, но би 3:2 в Берлин за 1/4-фи...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21842186 www.24chasa.bg

Мартин Атанасов и Жасмин Величков спечелиха българското дерби срещу Алекс Николов в Италия

1500
Жасмин Величков и Мартин Атанасов (първият и предпоследният на горния ред от ляво на дясно) при радостта на "Монца" от победата Снимка: facebook.com/verovolley/

Мартин Атанасов и Жасмин Величков спечелиха българското дерби от 9-ия кръг на италианския волейболен елит срещу Алекс Николов.

Домакините от "Монца" наложиха волята си над "Лубе" с 1:3 (25:23, 25:21, 23:25, 25:14).

Атанасов се отчете с 15 точки за успеха, а влизащият като резерва младежки национал Величков направи 1, но пък тя бе блок за спечелването на втория гейм.

Алекс бе най-резултатен в срещата с 26 точки и вече има 195 през сезона в първенството. 

Неговият "Лубе" слезе на 5-о място във временното класиране със 17 точки (5 победи, 4 загуби). "Монца" е на 10-ата позиция със 7 точки (2 победи, 8 загуби).

Жасмин Величков и Мартин Атанасов (първият и предпоследният на горния ред от ляво на дясно) при радостта на "Монца" от победата Снимка: facebook.com/verovolley/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте видео на "24 часа" от протеста и погрома