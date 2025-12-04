Мартин Атанасов и Жасмин Величков спечелиха българското дерби срещу Алекс Николов в Италия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мартин Атанасов и Жасмин Величков спечелиха българското дерби от 9-ия кръг на италианския волейболен елит срещу Алекс Николов.

Домакините от "Монца" наложиха волята си над "Лубе" с 1:3 (25:23, 25:21, 23:25, 25:14).

Атанасов се отчете с 15 точки за успеха, а влизащият като резерва младежки национал Величков направи 1, но пък тя бе блок за спечелването на втория гейм.

Алекс бе най-резултатен в срещата с 26 точки и вече има 195 през сезона в първенството.

Неговият "Лубе" слезе на 5-о място във временното класиране със 17 точки (5 победи, 4 загуби). "Монца" е на 10-ата позиция със 7 точки (2 победи, 8 загуби).