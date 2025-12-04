"Байерн" вкара 1 гол, но би 3:2 в Берлин за 1/4-финал в турнира за купата на Германия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Байерн" отбеляза само един гол, но победи "Унион" в Берлин и се класира за 1/-финалите в турнира за купата на Германия.

Грандът от Мюнхен бе подпомогнат от 2 автогола - на Анса (12), който откри резултата, и Диого Лейте (45+4). Между тях за баварците са разписа капитанът на Англия Хари Кейн (24).

Леополд Кверфелд (40, 56) вкара две дузпи за "Унион".

Без заболелия български национал Фабиан Нюрнбергер втородивизионният "Дармщат" падна 0:2 като гост на "Фрайбург".

Други резултати:

"Бохум" - "Щутгарт" 0:2

"Хамбургер" - "Холщайн" 2:4 след дузпи, 0:0 в редовното време и 1:1 продълженията