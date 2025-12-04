Испанските клубове на Любо Пенев събират 300 хиляди евро за операцията му

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Испанските клубове, чиито фланелки носи легендарният български нападател Любо Пенев - "Валенсия", "Атлетико" (Мадрид), "Селта" и "Компостела", организират акция за събирането на 300 хиляди евро.

Толкова ще струва операцията, на която трябва да се подложи в германска клиника заради онкологичното си заболяване една от емблемите на българския футбол.

59-годишният Пенев бе приет по спешност, като на първо време ще му бъде направена химиотерапия.

"Валенсия", "Атлетико" (Мадрид), "Селта" и "Компостела" са стартирали кампанията чрез организациите на ветераните си.

От столичния клуб са открили и сметка, в която събират пари чрез дарения за операцията.