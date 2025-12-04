ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Медицински университет – Плевен е първият академич...

Овечкин като Роналдо - гони 1000 гола

Александър Овечкин обстрелва вратата на противника. Снимка: Ройтерс

40-годишният Александър Овечкин вкара 2 пъти за разгромната победа на "Вашингтон Кепиталс" със 7:1 срещу Сан Хосе Шаркс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Така руската легенда вече има 911 гола, след като миналия сезон счупи рекорда на великия Уейн Грецки (894). Овечкин преследва кота 1000, както Кристиано Роналдо във футбола.

Тимът му спечели 6-а поредна победа и поведе еднолично в Столичната дивизия и Източната конференция с 36 точки с 2 пред "Каролина Хърикейнс" и "Тампа Бей Лайтнинг".

За Овечкин това бе 181-и мач с 2 или повече гола, като повече има само Грецки - 189.

