Спектакъл между светове: тайванският U-Theatre на ...

Неймар с хеттрик, "Фламенго" шампион на Бразилия

Неймар Снимка: Ройтерс

Бразилският звезден нападател Неймар отбеляза първия си хеттрик от април 2022 г. (при 6:1 за ПСЖ срещу "Клермон").

Рекордьорът по голове за 5-кратните световни шампион донесе на "Сантос" победата с с 3:0 като гост на "Жувентуде" в среща от предпоследния кръг на първенството.

Тимът на 33-годишния Неймар се изкачи на 14-о място в класирането с 44 точки, като е на 2 от зоната на изпадащите. "Сантос" ще приеме "Крузейро" в последния кръг на 7 декември.

"Фламенго" надви "Сеара" с 1:0 у дома на легендарния стадион "Маракана" и стана предсрочно шампион. Титлата е 8-а за клуба, колкото има и "Сантос".

Рекордьор с 12 е "Палмейрас".

Неймар Снимка: Ройтерс

