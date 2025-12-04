ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разсипаха от прегръдки Костадин Димитров в пловдив...

Иран все пак няма да бойкотира жребия за световното

Няколко дни след като обявиха бойкот на тегленето на жребия за Световното първенство по футбол, от Иран все пак информираха, че ще изпратят малка делегация на церемонията в "Кенеди Център" във Вашингтон утре. Обявеният по-рано бойкот бе заради отказа на САЩ да издадат визи за всички участници от делегацията.

"Амир Галеноей, селекционер на националния отбор на Иран, ще участва в церемонията по жребия като технически представител на тима с още един или двама други представители", заявиха от Иранската футболна федерация по държавната телевизия.

Иранският отбор се класира за турнира в САЩ, Мексико и Канада следващото лято, като ще бъде във втора урна при тегленето на жребия утре. Американският президент Доналд Тръмп също е потвърдил участие на церемонията във Вашингтон.

