Габриела Георгиева влезе във втори полуфинал на европейското по плуване в Люблин

1824
Габриела Георгиева Снимка: Велислав Николов

Габриела Георгиева се класира за полуфиналите и на 100 м гръб от програмата на европейското по плуване в малък басейн, което се провежда в Люблин (Пол), след този на 200 м.

В сериите българката даде време 59,71 сек и се нареди 17-а. В първите 16 обаче има 3 германски и според квотния принцип последната отпадна, за да влезе в полуфиналите довечера Габи. Нейният национален рекорд в дисциплината е 58,58 сек.

Любомир Епитропов е първа резерва за полуфиналите на 200 метра бруст.

Българинът, който е европейски шампион в тази дисциплина на голям басейн, финишира 19-и в сериите с време 2,06,84 минути.

На 100 метра гръб за мъже Дарен Кирилов и Калоян Левтеров също отпаднаха в сериите. Дебютантът на голям форум Кирилов завърши 29- и време 52,78 секунди, докато националният рекордьор в тази дисциплина Левтеров е 35-и с 53,43 секунди.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

