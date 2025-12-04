ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пуснаха от ареста единия от задържаните за убийств...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21844937 www.24chasa.bg

Ас на "Левски" се завърна в групата

1312
Снимка: "Левски"

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на „Левски" Хулио Веласкес за мача от 18-ия кръг на Първа лига срещу „Славия". Двубоят на стадион „Александър Шаламанов" е в днес от 18 часа.

В нея се завръща асът на "сините" Радослав Кирилов, който е възстановен от контузия, заради която пропусна 3 мача.

 Преди това в 22 срещи във всички турнири крилото записа 3 гола и 4 асистенции.

Ето и цялата група на „сините":

Светослав Вуцов, Мартин Луков, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами, Акрам Бурас, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Марин Петков, Евертон Бала, Фабио Лима, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.

Снимка: "Левски"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание