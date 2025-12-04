Ас на "Левски" се завърна в групата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на „Левски" Хулио Веласкес за мача от 18-ия кръг на Първа лига срещу „Славия". Двубоят на стадион „Александър Шаламанов" е в днес от 18 часа.

В нея се завръща асът на "сините" Радослав Кирилов, който е възстановен от контузия, заради която пропусна 3 мача.

Преди това в 22 срещи във всички турнири крилото записа 3 гола и 4 асистенции.

Ето и цялата група на „сините":

Светослав Вуцов, Мартин Луков, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами, Акрам Бурас, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Марин Петков, Евертон Бала, Фабио Лима, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.