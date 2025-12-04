Откривателят на Любо Пенев за "Валенсия": Състоянието му е много притеснително, но е в стабилно положение

Бившият директор на "Валенсия" Хуанхо Родри, който в Испания се смята за човека, който е открил Любослав Пенев за испанския футбол и е осъществил трансфера, говори за тежкото състояние на българската легенда пред емисията "Ла Трибу" на радио "Марка". Той си общува директно със семейството на Пенев, предава БТА.

"Състоянието му е много сериозно, много притеснително. Пенев е в стабилно положение, като очаква да му се назначи точно лечение. За по-малко от месец е загубил 30 кг от теглото си", каза Родри пред радиото.

"Той има рак на бъбрека, който се е разпрострял и сред други органи. Засега има имунолечение, което ще се опита да спре развитието на метастазите", казва още испанецът, който разкри, че лечението на бившия нападател се провежда в частна клиника в германския град Аугсбург.

"Лечението му ще струва между 250 и 300 хиляди евро. Предполагам, че много хора ще помогнат за това", казва Родри, който обяви, че съпругата му Кристина чака точна цена от клиниката, за да се уточни кампанията за събиране на средства.

"Той беше символ на "Валенсия" в продължение на дълги години. Никога не съм виждал такава реакция на публиката. Скандирането "Любо, Любо!" се идентифицираше с отбора на "Валенсия". Любо беше нещо повече от футболист. Той беше самата същност на "Валенсия", каза още емоционалният Хуанхо Родри.