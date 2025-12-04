Станаха ясни урните за жребия за световното

Стана ясно как ще бъдат разпределени 48-те отбора в четирите урни при жребия за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада утре вечер (19 ч българско време) във Вашингтон. Този мондиал е първият с 48 участници. От 1998-а до 2022 бяха по 32.

С увеличаването на отборите се прибавя още един кръг на директна елиминация, като за 1/16-финалите ще се класират първите два тима в 12-е групи, както и осемте най-добри трети по показатели.

В първа урна попаднаха трите страни домакини плюс водачите в ранглистата на ФИФА - Испания, Аржентина, Франция и Англия, които не могат да се срещнат помежду си преди полуфиналите, в случай, че завършат на първо място в групата си.

Първа урна: САЩ, Мексико, Канада, Испания, Аржентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерландия, Белгия, Германия

Втора урна: Хърватия, Мароко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Република Корея, Еквадор, Австрия, Австралия

Трета урна: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот д'Ивоар, Узбекистан, Катар, Саудитска Арабия, Република Южна Африка

Четвърта урна: Йордания, Кабо Верде, Гана, Кюрасао, Хаити, Нова Зеландия, 4-те победители от баражите в Европа и двата от международните баражи.