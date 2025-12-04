ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лудогорец" си върна 3-ото място с 2:0 срещу последния "Добруджа" в Добрич

Ивайло Чочев е яхнал Кайо Видал, след като му е асистирал за втория гол. Снимка: Startphoto.bg

Шампионът "Лудогорец" си върна третото място в Първа лига, което за кратко бе притежание на ЦСКА, с победа 2:0 срещу последния в класирането "Добруджа".

В Добрич бразилецът Кайо Видал (45+2, 72) донесе успеха, като за първото попадение асистенцията бе на ганаеца Бърнард Текпетей, а за второто подаде националът ни Ивайло Чочев.

Така на третата позиция "Лудогорец" има 33 точки и мач по-малко от ЦСКА, който е четвърти с 31.

Лидер с 41 и също мач по-малко е "Левски", а ЦСКА 1948 е втори с 36.

Норвежкият треньор на разградчани Пер-Матиас Хьогмо записа победа и в 4-ия си мач начело на "орлите".

Ивайло Чочев е яхнал Кайо Видал, след като му е асистирал за втория гол.

