"Лудогорец" си върна 3-ото място с 2:0 срещу последния "Добруджа" в Добрич

Шампионът "Лудогорец" си върна третото място в Първа лига, което за кратко бе притежание на ЦСКА, с победа 2:0 срещу последния в класирането "Добруджа".

В Добрич бразилецът Кайо Видал (45+2, 72) донесе успеха, като за първото попадение асистенцията бе на ганаеца Бърнард Текпетей, а за второто подаде националът ни Ивайло Чочев.

Така на третата позиция "Лудогорец" има 33 точки и мач по-малко от ЦСКА, който е четвърти с 31.

Лидер с 41 и също мач по-малко е "Левски", а ЦСКА 1948 е втори с 36.

Норвежкият треньор на разградчани Пер-Матиас Хьогмо записа победа и в 4-ия си мач начело на "орлите".