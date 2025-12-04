ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Меси: Пеп е №1

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21846754 www.24chasa.bg

Италия избра Бергамо за баража за световното със Северна Ирландия

1108
Стадионът в Бергамо Снимка: instagram.com/azzurri/

Полуфиналният бараж за световното първенство догодина между Италия и Северна Ирландия ще се играе на 26 март на стадиона на "Аталанта" в Бергамо, обявиха "адзурите".

Те са заплашени да пропуснат трети мондиал поред, след като преди 8 г. ги спря Швеция, а преди 4 - Северна Македония.

Италия е непобедена в Бергамо с две победи и два равни мача за четири срещи на тима на стадиона.

Последния път, в който "скуадрата" игра на "Гевис Стадиум" в Бергамо, бе срещу Латвия през септември, когато бе постигната победа с 5:0 при дебюта на селекционера Дженаро Гатузо, който наследи Лучано Спалети през юни.

При победа над Северна Ирландия Италия ще срещне този от между Уелс и Босна и Херцеговина. "Адзурите" биха били гости в него.

Стадионът в Бергамо Снимка: instagram.com/azzurri/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Отговори за еврото: Как се контролират цените