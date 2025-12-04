Италия избра Бергамо за баража за световното със Северна Ирландия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полуфиналният бараж за световното първенство догодина между Италия и Северна Ирландия ще се играе на 26 март на стадиона на "Аталанта" в Бергамо, обявиха "адзурите".

Те са заплашени да пропуснат трети мондиал поред, след като преди 8 г. ги спря Швеция, а преди 4 - Северна Македония.

Италия е непобедена в Бергамо с две победи и два равни мача за четири срещи на тима на стадиона.

Последния път, в който "скуадрата" игра на "Гевис Стадиум" в Бергамо, бе срещу Латвия през септември, когато бе постигната победа с 5:0 при дебюта на селекционера Дженаро Гатузо, който наследи Лучано Спалети през юни.

При победа над Северна Ирландия Италия ще срещне този от между Уелс и Босна и Херцеговина. "Адзурите" биха били гости в него.