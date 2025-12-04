Треньорът на "Лудогорец": Още трябва да подобрим неща в нападение

"Лудогорец" все още трябва да подобри някои неща в нападение, но футболистите са професионалисти и следват начертаните планове, заяви треньорът Пер-Матиас Хьогмо след победата с 2:0 срещу "Добруджа" в мач от 18-ия кръг на efbet Лига. Кайо Видал бе точен във всяко едно от двете полувремена и записа първите си попадения за сезона.

С втората си поредна победа 14-кратните шампиони на България се изкачиха на 3-ото място.

"Дадохме им твърде много пространства през първото полувреме. След това се прибрахме и повече и бяхме по-подредени в защита. Записахме трета победа и трета суха мрежа, което ме радва. Трябва да подобрим някои неща в атака, но през второто полувреме показахме хубави неща", каза той.

"Освен победата, от днес можем да извлечем и други позитиви - футболистите са професионалисти и следват плана. Това важи и за тези, които влизат от пейката", продължи той.

"Връзката между мен и футболистите е въпрос на тренировки и на мачове. Работим за това. Аз искам да бъдем добри и в двете фази на игра, както и да стоим правилно тактически. Добруджа беше добър съперник и ни показа, че трябва да се подобряваме. Сега ни предстои среща със "Славия", а след това ще се насочим и към останалите. Нямаме търпение да играем пред нашите фенове", завърши Хьогмо.