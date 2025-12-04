ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трите телекома инвестират в българската икономика ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21847037 www.24chasa.bg

Меси: Пеп е №1

1492
СНИМКА: РОЙТЕРС

"За мен Гуардиола е уникален. Има невероятно добри треньори, но има нещо специално в него. За мен той е най-добрият".

Това каза легендата Лео Меси по повод бившият си треньор в "Барселона" Пеп.

Що се отнася до виждането на ситуацията, подготовката за мач и комуникацията с играчите, той е невероятно фокусиран. Той е най-добрият и имахме късмета да го имаме в "Барселона". Той се сработи с нашите играчи и всичко се получи перфектно за това, което той планираше, за всичко, което постигнахме", каза Меси, цитиран от ESPN.

След като напусна "Барселона", където беше треньор в продължение на четири години (2008-2012), Гуардиола води "Байерн" за три сезона (2013-2016). От 2016 г. той е начело на "Манчестър Сити', с който успя да спечели 18 трофея.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Отговори за еврото: Как се контролират цените