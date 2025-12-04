Меси: Пеп е №1

"За мен Гуардиола е уникален. Има невероятно добри треньори, но има нещо специално в него. За мен той е най-добрият".

Това каза легендата Лео Меси по повод бившият си треньор в "Барселона" Пеп.

Що се отнася до виждането на ситуацията, подготовката за мач и комуникацията с играчите, той е невероятно фокусиран. Той е най-добрият и имахме късмета да го имаме в "Барселона". Той се сработи с нашите играчи и всичко се получи перфектно за това, което той планираше, за всичко, което постигнахме", каза Меси, цитиран от ESPN.

След като напусна "Барселона", където беше треньор в продължение на четири години (2008-2012), Гуардиола води "Байерн" за три сезона (2013-2016). От 2016 г. той е начело на "Манчестър Сити', с който успя да спечели 18 трофея.