"Лудогорец" дарява 600 топки на аматьори и училища

"Лудогорец" даде старт на своята официална коледна инициатива „Зелена Коледа с Лудогорец", посветена на подкрепата на ученическия, девическия и детско-юношеския футбол в България, информираха от разградския тим.

В рамките на кампанията клубът ще дари близо 600 футболни топки на над 120 аматьорски клуба и училища, които развиват ученическия, девическия и детско юношеския-футбол.

Целта на инициативата е да се подпомогне развитието на малките клубове и детско-юношеските школи, както и да се вдъхновят децата и младежите, които правят първите си стъпки във футбола.

С тази инициатива "Лудогорец" иска да направи празниците по-специални за стотиците млади футболисти в страната.

Средствата по кампанията са осигурени от лични средства на футболистите, треньорите и спортно-техническия щаб на клуба. Кампанията ще продължи през целия месец декември, като доставките вече са в процес на изпълнение.