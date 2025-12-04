Каратистка е спортист №1 за година на НСА

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В ежегодната тържествена церемония „Спортист на годината на НСА" бяха отличени най-успешните спортисти от клубовете към Национална спортна академия „Васил Левски", постигнали значими успехи през 2025 година. Наградите бяха връчени от академичното ръководство и Съвета на настоятелите на НСА, а водещ на церемонията бе проф. Апостол Славчев, председател на Спортния клуб на Академията.

Ректорът на НСА проф. Красимир Петков поздрави студентите спортисти, както и техните преподаватели и треньори, прославили България и Спортната академия с постиженията си.

„Много лесно се раздават призове в края на годината. Зад всичко това обаче стои огромен труд. Много ми се иска всички в тази зала да осъзнаят колко усилия и лично време са отделили тези млади хора, за да са едновременно успешни състезатели в най-големите шампионати и добри студенти. В това отношение Национална спортна академия има уникален характер, защото изгражда големи спортисти. Благодаря на призьорите, благодаря на техните треньори и преподаватели. Резултатите в анкетата за поредна година доказват, че Академията продължава да бъде водеща в областта на спорта в Република България", заяви ректорът на НСА, цитиран от пресслужбата на Академията.

Класацията при спортистите оглави Анелия Цветкова за спечеленото от нея вицешампионско отличие на Световното първенство по карате (до 20 години). Второкурсничката от факултет „Спорт" получи приза „Спортист на годината" от ректора на НСА проф. Красимир Петков, а председателят на Съвета на настоятелите Красимир Дачев ѝ връчи чек за годишна стипендия в размер на 2500 лева, осигурени от „Група технология на металите" АД.

Доц. Радослав Пенов, председател и треньор на спортния клуб по карате Файтърс-НСА бе определен за треньор на годината. Отличието, което е осмо за доц. Пенов, връчиха ректорът на НСА проф. Красимир Петков и председателят на Асоциацията за университетски спорт доц. Петър Зографов.

В експозе проф. Апостол Славчев припомни най-значимите спортните постижения на студентите от НСА „Васил Левски" за 2025 година.

В студентските състезания организирани от АУС „Академик" и НПСС, студентите на НСА стартираха с участие в Университетските зимни игри - Пампорово, където завоюваха отборната купа в комплексното класиране, като спечелиха общо 27 медала (13 златни, 10 сребърни и 4 бронзови). През май на студентската универсиада в Стара Загора отборът на НСА завоюва комплексната купа с общо 130 медала (66 златни, 36 сребърни и 28 бронзови). През есента на тази година при участието си в Летен университет, организиран от НПСС в Китен, студентите на Спортната академия спечелиха първо място в комплексното класиране.

И през настоящата година елитните спортисти, студенти от НСА, доказаха своята класа на международното поле на спорта. От световни първенства те спечелиха за България общо 16 медала, от които 4 златни, 11 сребърни и 1 бронзов. На европейските спортни терени студенти от НСА завоюваха 16 медала - 10 златни, 5 сребърен и 1 бронзов.

В топ 10 на най-добрите спортисти от клубовете към НСА „Васил Левски" заслужиха мястото си още:

2. Виктор Меразов (4 курс) – карате, трето място световно първенство

3. Радостин Мицов (2 курс) – кану-каяк, второ място европейско първенство по рафтинг до 33 години

4. Валентина Димитрова (3 курс) – биатлон, първо място европейско първенство за девойки, трето място Регионална Балканска купа индивидуално, 3 място Регионална Балканска купа спринт

5. Симеон Пенев (2 курс) – сумо, второ място европейско първенство за юноши до 21 години, трето място европейско първенство - мъже

6. Изабела Дервишева (3 курс) – сумо, трето място европейско първенство за девойки до 21 години, трето място ЕП - жени

7. Андриян Вълканов (2 курс) – борба – свободен стил, трето място европейско първенство - U20 , второ място на Международен турнир "Dumitru Pirvulescu & Vasile Lorga"

8. Ванеса Георгиева (2 курс) – борба - свободен стил, второ място на Международен турнир "Яшар Догу", първо място на МТ "Дан Колов - Никола Петров"

9. Георги Наумов (2 курс) – биатлон, първо място на Регионална Балканска купа - индивидуално (младежи), първо място Регионална Балканска купа - спринт (младежи)

10. Биляна Чавдарова (2 курс) – биатлон, второ място Регионална Балканска купа индивидуално (девойки), първо място Регионална Балканска купа спринт (девойки).