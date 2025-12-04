ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трите телекома инвестират в българската икономика ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21847927 www.24chasa.bg

Без контузени в ЦСКА след победата над "Локо" (Пд)

1000
Срещу "Локомотив" (Пд) Леандро Годой отново донесе победата на ЦСКА. Снимка: Георги Палейков

ЦСКА проведе възстановителна тренировка след 8-ата последователна победа във всички турнири – 2:1 над "Локомотив" (Пловдив) в сряда.

В „червения" лагер няма кадрови проблеми след успеха, а другата положителна новина е, че в групата за предстоящото гостуване на "Черно море" ще се завърне Бруно Жордао, който изтърпяваше наказание в предишния двубой.

Утре (5 декември) тимът на Христо Янев ще тренира на клубната база в Панчарево, след което „армейците" ще заминат за морската столица.

Двубоят срещу "Черно море" ще се играе на 6 декември (събота) от 17,30 ч. на ст. „Тича". 

На 7 декември (неделя) ЦСКА ще проведе възстановителна тренировка след завръщането си от Варна.

Срещу "Локомотив" (Пд) Леандро Годой отново донесе победата на ЦСКА.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Отговори за еврото: Как се контролират цените