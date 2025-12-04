Росица Денчева стигна 1/2-финал при двойките в Шарм ел Шейх

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тенисистката ни Росица Денчева се класира за полуфиналите на двойки на турнира на твърда настилка в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 30 хиляди долара.

Денчева и Алиса Реге (Франция) победиха с 6:4, 6:1 Кейти Дън (Великобритания) и Виктория Морвайова (Словакия). Срещата продължи 69 минути.

Денчева и Реге спечелиха първия сет с пробив във десетия гейм, а във втората част спечелиха с убедителното 6:1. За място на финтала Денчева и Реге ще играят срещу Ярослава Барташевич (Франция) и Кристиана Сидорова (Русия).