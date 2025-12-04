Човек на Мъри поряза “Левски”, "сините" паднаха 0:2 от “Славия” в "Овча купел"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националът на ЦАР Исак Соле, който наскоро обяви, че Станимир Стоилов е като втори баща за него, поряза “Левски” с първия гол за победата на “Славия” 2:0 в “Овча купел”.

В последния мач от 18-ия кръг на Първа лига, игран в “Овча купел”, халфът на домакините бе точен в 21-ата мин. Миналия сезон Соле игра под наем в турския “Гьозтепе” и твърди, че е научил много за футбола от Мъри, като е впечатлен безкрайно от отношението му.

Северномакедонският защитник Никола Серафимов си вкара автогол в 27-ата мин, а преди и след това френският вратар на “Славия” Леви Нтумба извърши чудеса, за да не влезе топката във вратата му.

Отделно футболистите на Хулио Веласкес направиха и други пропуски.

Така преднината на върха за “Левски” вече е 5 точки пред втория ЦСКА 1948.

“Белите” пък продължиха серията си без загуба на 11 мача (1 е за купата). В нея имат 7 победи и 4 равенства, като в последните 5 срещи неизменно печелят.

С 27 точки най-старият столичен клуб се нарежда на 7-ата позиция.