2 български сабльорки ще се борят за медалите на силен във Франция

Две българки продължават към финалите на турнира на сабя жени за Гран при Нуома във Франция. За разпределението на медалите ще се борят Вероника Василева и Йоана Илиева. Състезанието се провежда Орлеан и събра 191 фехтовачки от 40 държави. Заявки за участие са подали 9 от 10-те най-добри сабльорки в света, а Йоана Илиева (втора в световната ранглиста) ще се включи в борбата за медалите директно във втория ден на турнира.

В пресявките в първия ден на състезанието видяхме шест българки - Ралица Гаджева, Мариела Георгиева, Белослава Иванова, Емма Нейкова, Вероника Василева и Виктория Витлиемова.

Утре предстоят боевете от предварителните кръгове на мъжете, като България ще бъде представена от 8 сабльори – Симеон Далеков, Виктор Филев, Александър Генков, Николай-Томас Георгиев, Никола Меицов, Калоян Пешев, Димитър Райкин и Тодор Стойчев.